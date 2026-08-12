A medida representa um salto de qualidade de vida para os funcionários públicos estaduais e seus dependentes em Votuporanga e região

publicado em 19/08/2026

A medida representa um salto de qualidade de vida para os funcionários públicos estaduais e seus dependentes em Votuporanga e região Foto: Santa Casa

A Santa Casa de Votuporanga oficializou uma importante ampliação em sua rede de assistência: o Ambulatório de Oncologia da Instituição está habilitado para realizar sessões de quimioterapia para beneficiários do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual). A medida representa um salto de qualidade de vida para os funcionários públicos estaduais e seus dependentes em Votuporanga e região.A inclusão do serviço na estrutura do Hospital foi viabilizada graças ao empenho conjunto dos deputados estaduais Itamar Borges e Carlão Pignatari. A atuação firme dos parlamentares junto ao Governo do Estado permitiu integrar a capacidade técnica da Santa Casa à demanda dos servidores cadastrados no Iamspe.A conquista reflete a força dessa união e o impacto do trabalho conjunto. O histórico e solidez do relacionamento que o deputado Carlão Pignatari mantém há anos com a Santa Casa foram fundamentais para aproximar também o deputado Itamar Borges da Instituição, fazendo com que o parlamentar somasse forças e passasse a contribuir ativamente com a saúde regional. Juntos, colocaram seus mandatos a serviço da comunidade, sensibilizando o Governo do Estado e a direção do Iamspe para assegurar mais este avanço vital para a infraestrutura hospitalar de Votuporanga.Em reconhecimento ao empenho dos parlamentares, o provedor Amaro Rodero destacou o impacto do novo credenciamento. "Garantir que os pacientes do Iamspe realizem suas quimioterapias na Santa Casa de Votuporanga é uma vitória de enorme alcance social. Agradeço imensamente aos deputados estaduais Itamar Borges e Carlão Pignatari pela liderança e compromisso com a saúde pública regional. A articulação de ambos foi decisiva para que o Iamspe e a Santa Casa firmassem essa parceria que traz dignidade e agilidade a quem mais precisa”, frisou.Oferecendo atendimento especializado, humanizado e completo para o tratamento do câncer e doenças do sangue, o Ambulatório de Oncologia da Santa Casa dispõe de infraestrutura moderna. Fica localizado na Rua Tocantins e possui uma equipe multidisciplinar pronta para assistir o paciente com o melhor de cada um de nós.