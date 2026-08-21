O acidente ocorreu por volta das 12h30 de domingo

publicado em 25/08/2026

O acidente ocorreu por volta das 12h30 de domingo na Praia do Sol FOto: Câmara de Rubineia

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDois jovens de Votuporanga se envolveram em um acidente com uma moto aquática no início da tarde de domingo (23), na Praia do Sol, em Rubinéia. O acidente ocorreu por volta das 12h30.Segundo relatos de guias de pesca que estavam no local, eles trabalhavam na região e haviam parado na prainha para almoçar com turistas. Poucos instantes depois, os dois rapazes saíram para dar uma volta no jet ski, mas acabaram virando o veículo e caindo na água.Os guias perceberam que os jovens não conseguiam retornar à moto aquática. De acordo com os relatos, os dois começaram a afundar e pediram socorro. Os profissionais foram até o local para prestar atendimento.Um dos rapazes já havia afundado quando os guias chegaram. Ele foi retirado da água e colocado na lancha. Segundo os relatos, o jovem estava desacordado, mas despertou assim que foi colocado na embarcação. Em seguida, vomitou uma grande quantidade de água. Ainda conforme os guias, um dos jovens não sabia nadar e estava sem colete salva-vidas no momento do acidente.