Projeto de Lei será apresentado a comerciantes em reunião promovida pela ACV, que busca esclarecer regras e discutir a implantação

publicado em 25/08/2026

Reunião na Associação Comercial de Votuporanga na manhã de hoje discute a implantação de parklets na cidade Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) promove na manhã desta terça-feira (25), às 8h30, uma reunião com comerciantes para apresentar e discutir o Projeto de Lei da Prefeitura que prevê a implantação de parklets na cidade. O encontro será realizado no auditório da ACV e terá como objetivo apresentar a proposta, esclarecer dúvidas e promover um diálogo com os comerciantes sobre os possíveis impactos e oportunidades para o comércio local.A reunião também será um espaço para que os empresários possam conhecer melhor o projeto, apresentar questionamentos e contribuir com o debate sobre a iniciativa. A Associação destaca a importância da participação dos comerciantes nas discussões relacionadas à proposta. “A ACV reforça a importância da participação dos comerciantes para ampliar o diálogo e construir uma discussão conjunta sobre propostas que possam impactar o comércio e a dinâmica da cidade”, destaca a Associação.Em conversa com a reportagem do jornal, o presidente da ACV, Guilherme Sant’Ana, explicou que a entidade está intermediando o diálogo entre os comerciantes e o poder público sobre o projeto. “Nós estamos intermediando essa conversa com os comerciantes de um projeto de lei da Prefeitura para serem implantados os parklets, e esse projeto tem algumas regras a serem seguidas. Então, nós estamos nos reunindo com os comerciantes, principalmente o pessoal do setor de alimentação, para que possam conhecer um pouco mais o projeto”, contou.Durante o encontro, será informado como cada estabelecimento poderá fazer o pedido para a instalação do parklet. Segundo Guilherme, o espaço será totalmente subsidiado pelos comerciantes interessados.De acordo com o presidente, a ACV tem o papel de aproximar comerciantes e empresários e representar suas demandas em discussões importantes para a cidade, envolvendo melhorias, ajustes e outras situações relacionadas ao setor. “Então, nós vamos nos reunir no auditório da Associação Comercial, em parceria com a Prefeitura e com os comerciantes, para que possamos amadurecer ainda mais essa ideia e passar para frente porque a próxima etapa seria a aprovação na Câmara”, explicou.Os parklets são extensões temporárias de calçadas que promovem o uso do espaço de forma democrática a partir da conversão de uma vaga de estacionamento de automóveis na via pública em um local para permanência de pessoas.São ampliações temporárias do passeio público, realizadas por meio da implantação de plataformas sobre a via pública. Podem ser equipados com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis, aparelhos de exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de mobiliário com função de recreação ou manifestações artística.O parklet é uma alternativa rápida e eficaz para áreas desprovidas de espaços públicos e serve também como a criação de um lugar definido para o estar, um ponto de encontro. Sua implantação permite que uma comunidade reinvente seu próprio espaço de convívio, construindo novos imaginários possíveis de cidade. Na capital do Estado de São Paulo, o conceito de parklets surgiu em 2012 e sua primeira implantação ocorreu em 2013.