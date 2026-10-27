Visitação começou às 7h; missa em memória dos entes queridos foi celebrada às 8h pelo padre Adão

publicado em 02/11/2026

Visitação começou às 7h; missa em memória dos entes queridos foi celebrada às 8h pelo padre Adão Foto: Divulgação

O Cemitério e Crematório Rosa Mística, em Votuporanga, está aberto para visitação das 7h às 18h nesta segunda-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. Ao longo do dia, familiares e amigos podem prestar suas homenagens e dedicar um momento à memória de seus entes queridos.A programação contou com uma missa às 8h, presidida pelo padre Adão, da Paróquia Santa Joana. A celebração foi dedicada à oração e à homenagem àqueles que partiram, em uma data marcada pela fé, pelo respeito e pela saudade.Para quem visita o Cemitério e Crematório Rosa Mística, Finados também representa uma oportunidade de expressar carinho e gratidão por pessoas que continuam presentes nas lembranças e na história de cada família. Flores, orações e momentos de silêncio fazem parte dessa tradição de preservar os vínculos afetivos.Além das homenagens tradicionais, a tecnologia oferece uma forma de preservar e compartilhar histórias. Lançado no Dia de Finados do ano passado, em Votuporanga, o Imortalize é um memorial digital acessado por QR Code, desenvolvido para reunir histórias, sentimentos e lembranças de pessoas queridas.A proposta permite que familiares e amigos acessem uma homenagem digital pela leitura do código com o celular. Assim, as recordações ganham um espaço que pode ser visitado e compartilhado, mantendo viva a memória de quem marcou suas vidas.O Cemitério e Crematório Rosa Mística também divulga uma condição especial para a aquisição de jazigos, com pagamento em até 48 parcelas. Os interessados podem entrar em contato com a empresa para conhecer as opções disponíveis e consultar valores e condições da campanha.O Cemitério e Crematório Rosa Mística fica na Rodovia Péricles Beline, km 129, em Votuporanga. A visitação neste Dia de Finados segue até as 18h. Mais informações pelo telefone (17) 3422-4684 ou pelo site www.rosamistica.com.br.