Lista de empresas com donos que teriam votado em Lula gera polêmica

publicado em 27/10/2026

Uma lista com nomes de empresas comerciais passou a repercutir nas redes sociais após o segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). O material reúne estabelecimentos cujos proprietários supostamente teriam votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A iniciativa teria como objetivo incentivar eleitores de direita a priorizarem suas compras em empresas cujos responsáveis compartilhem de suas convicções políticas.O caso ocorre em Arapongas, no Paraná, município localizado na região metropolitana de Londrina. Até o momento, não há informações confirmadas sobre quem elaborou a lista, nem sobre os critérios utilizados para incluir os estabelecimentos comerciais na relação divulgada pela internet.A circulação do conteúdo tem provocado manifestações de empresários mencionados no material. Alguns proprietários passaram a publicar vídeos em suas próprias redes sociais para criticar a divulgação e questionar a associação de seus negócios a supostas preferências políticas. As manifestações também abordam a iniciativa de relacionar estabelecimentos comerciais às escolhas eleitorais atribuídas aos seus responsáveis.No cenário eleitoral local, Flávio Bolsonaro (PL) obteve mais de 74% dos votos válidos no segundo turno em Arapongas, resultado que demonstra a predominância dos votos destinados ao candidato do Partido Liberal no município.Relatos semelhantes também surgiram em outras cidades brasileiras, indicando que a iniciativa não estaria restrita a Arapongas. Em diferentes municípios, listas com nomes de empresas estariam circulando com a proposta de identificar estabelecimentos cujos proprietários supostamente apoiaram Lula nas urnas.A autoria dos materiais e a procedência das informações divulgadas ainda não foram esclarecidas. Também não há confirmação sobre como as supostas preferências políticas dos empresários foram identificadas ou verificadas antes da inclusão dos nomes nas listas.