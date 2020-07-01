Novo espaço permite conhecer de perto os colchões produzidos pela empresa, com variedade, qualidade de fábrica e atendimento especializado

publicado em 19/09/2026

A Munhoz Soft, empresa do Grupo Munhoz especializada na fabricação de colchões, apresenta uma grande novidade aos consumidores de Votuporanga e região: a inauguração de sua loja própria.O novo espaço foi preparado para apresentar toda a qualidade dos colchões fabricados pela empresa e proporcionar uma experiência completa ao cliente. Na loja, será possível conhecer diferentes modelos, experimentar as opções e receber orientação especializada para encontrar o colchão que melhor corresponda às suas necessidades.A iniciativa aproxima ainda mais a fábrica de seus consumidores. Além de acompanhar de perto a variedade de produtos, o cliente conta com a segurança de comprar diretamente de quem entende de fabricação e desenvolve cada colchão com atenção ao conforto, à qualidade e à durabilidade.Mais do que uma loja, o espaço representa uma nova maneira de conhecer a Munhoz Soft e comprovar pessoalmente o cuidado presente em seus produtos. É a tradição do Grupo Munhoz agora ainda mais próxima das famílias de Votuporanga e região.A nova loja chega para tornar a escolha do colchão uma experiência mais prática, segura e confortável, reunindo produção própria, atendimento especializado e a confiança de uma empresa de Votuporanga.Venha conhecer a Munhoz Soft, experimentar os modelos disponíveis e descobrir o conforto de comprar diretamente da fábrica.Para mais informações, entre em contato pelos telefones (17) 99707-0455 ou (17) 3421-5328.Avenida Nasser Marão, 2711–2755 – Distrito Industrial, Votuporanga (SP).