Julgamento ocorre em Mirassol

publicado em 26/02/2026

O crime foi motivado por um sentimento de posse do acusado, que interrompeu os planos da jovem. Foto: Região Noroeste

O Fórum de Mirassol recebe, nesta quinta-feira (26), o julgamento de Fernando Rodrigues da Silva, de 45 anos, acusado de matar a ex-companheira Beatriz Ribeiro Rocha Freitas, de 25 anos. O crime, ocorrido em março de 2024 na cidade de Bálsamo, causou grande comoção na região e é tratado pela Justiça como feminicídio qualificado por motivo torpe. O réu, que está preso preventivamente desde que se entregou à polícia poucos dias após o assassinato, confessou ter efetuado disparos contra a vítima por não aceitar o fim do relacionamento e a decisão dela de se mudar de cidade.As investigações apontam que Beatriz planejava deixar o interior paulista para retornar à sua cidade de origem, Praia Grande, no litoral do estado, onde pretendia recomeçar a vida perto de seus familiares. O casal vivia em união estável há cerca de cinco anos e tinha um filho. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por um sentimento de posse do acusado, que interrompeu os planos da jovem antes que ela conseguisse realizar a mudança. O corpo de Beatriz foi encontrado na cozinha da residência onde moravam, apresentando dois ferimentos graves na cabeça.Após o crime, Fernando fugiu, mas apresentou-se às autoridades policiais em 3 de abril de 2024. Durante os depoimentos, ele indicou o local onde havia descartado a arma utilizada, um revólver, que foi posteriormente localizado e apreendido em uma represa na zona rural. A denúncia oferecida à Justiça destaca que a ação foi premeditada e baseada na dificuldade do agressor em lidar com a autonomia da vítima, característica central em casos de violência doméstica que evoluem para o assassinato.O júri popular, contará com o depoimento de testemunhas e a apresentação de provas técnicas colhidas pela perícia. Os jurados deverão decidir sobre a responsabilidade do réu, que pode enfrentar uma pena severa conforme previsto na legislação brasileira para crimes hediondos e contra a vida de mulheres no contexto doméstico. O desfecho do julgamento é aguardado com expectativa por familiares e amigos de Beatriz, que buscam justiça diante da perda precoce da jovem mãe.