Suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar com espingarda calibre .32 e cartuchos deflagrados dentro de casa em Floreal

publicado em 20/02/2026

Espingarda calibre .32 e três cartuchos deflagrados apreendidos pela Polícia Militar na residência do suspeito, no Centro de Floreal. Foto: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem identificado pelas iniciais J.R.M.B. foi preso em flagrante por volta das 23h desta quinta-feira (19), após efetuar um disparo de arma de fogo em via pública, no Centro de Floreal.De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares que relataram uma discussão familiar em uma residência localizada na rua Pedro Sbroggio. Segundo testemunhas, após a mãe do suspeito deixar o imóvel, ele saiu para a rua e realizou um disparo de arma de fogo. Os moradores afirmaram ter certeza de que não se tratava de fogos de artifício.As equipes localizaram J.R.M.B. em frente à residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre o disparo, o suspeito alegou que teria soltado apenas uma “bombinha”.Com autorização da proprietária do imóvel, os policiais realizaram buscas no interior da casa. No quarto do suspeito, sobre o guarda-roupas, foi localizada uma espingarda calibre .32, com um cartucho deflagrado ainda na câmara e forte odor de pólvora, indicando disparo recente. Também foram encontrados outros dois cartuchos deflagrados.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da ocorrência e evitar risco de fuga.A prisão foi ratificada na Central de Flagrantes pelo delegado plantonista, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.