Homem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura no bairro Jardim De Bortole, mas foi detido com drogas e materiais usados para fracionamento e venda

publicado em 26/02/2026

Porções de skank, cocaína e maconha, além de apetrechos para manipulação e comercialização, foram apreendidos pela Força Tática durante a ação na zona Oeste de Votuporanga. Foto: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa noite desta quarta-feira (25), por volta das 21h, uma equipe de Força Tática realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim De Bortole, na zona Oeste de Votuporanga.De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um indivíduo sob as sombras de árvores, aparentando aguardar alguém. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou correr para o interior de sua residência, mas foi acompanhado e abordado pela equipe.Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma sacola contendo skank. Já no interior do imóvel, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos utilizados para a manipulação e comercialização de entorpecentes.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça.A Polícia Militar segue intensificando o patrulhamento na região com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.