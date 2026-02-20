Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (26). Foto: A Cidade
Da Redação
Por volta das 7h50 da manhã desta quinta-feira (26), um acidente entre um Ford Fiesta e uma Mercedes-Benz precisou do acionamento da Polícia Militar. Tudo isso ocorreu no cruzamento da rua Mato Grosso com a rua das Américas, na Vila São Vicente, região central de Votuporanga.
De acordo com testemunhas, o Fiesta de cor prata teria, supostamente, avançado uma placa de pare presente na rua Mato Grosso, quando bateu na lateral da Mercedes-Benz de cor preta. Com o impacto, o carro atingido perdeu o controle e acabou por colidir com o muro de uma casa. O impacto, tanto da batida entre os carros quanto da colisão com o muro foi forte o suficiente para acionar o airbag da Mercedes.
A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local logo em seguida para contenção do trânsito e realização do Boletim de Ocorrência. Não houve feridos.