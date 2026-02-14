Flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal em José Bonifácio, na BR-153
Foto: Divulgação
Um homem de 48 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal em José Bonifácio com uma carga supostamente contrabandeada de canetas emagrecedoras, anabolizantes, cigarros eletrônicos, produtos cosméticos e vinhos. A ocorrência foi na rodovia BR-153.
De acordo com as autoridades responsáveis, o suspeito foi abordado em uma caminhonete Ford Ranger enquanto fazia o trajeto de Foz do Iguaçú, no Paraná, para Goiânia, capital de Goiás.
Durante a revista do automóvel, foram encontradas 254 caixas de anabolizantes e androgênicos, 135 peptídeos, hormônios e moduladores metabólicos, 203 canetas aplicadoras, três caixas de canabidiol, 113 dispositivos de cigarros eletrônicos, uma caixa de comprimidos, 20 unidades de cosméticos e 20 garrafas de vinho.
O suposto contrabando estava escondido por toda a caminhonete, principalmente no forro do teto, em um compartimento dentro do console do freio de mão e dentro do banco traseiro.
Desde o começo do ano, a PF fez outras três grandes apreensões de contrabando de canetas emagrecedoras apenas na BR-153, nos trechos próximos a Rio Preto.