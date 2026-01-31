Crime ocorreu no bairro Nossa Senhora de Fátima; um dos autores era procurado pela Justiça e foi capturado durante a ação policial

publicado em 04/02/2026

Ferramentas, rádios comunicadores, perfumes, bebidas e outros objetos furtados de residência em Urânia foram recuperados pela Polícia Militar durante a prisão dos autores; itens foram reconhecidos pela vítima. Foto: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos envolvidos em um furto qualificado a uma residência no município de Urânia. O crime ocorreu na Rua Espírito Santo, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e teve como vítima o senhor Paulo Cesar de Lima, que é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).A equipe policial foi acionada via Copom para atendimento da ocorrência de furto já consumado. No local, a vítima informou que os criminosos pularam o muro dos fundos do imóvel, arrombaram uma janela de vidro temperado e acessaram o interior da residência, de onde subtraíram duas armas de fogo, munições, ferramentas, perfumes, bebidas e outros pertences.Segundo o relato, foram levadas uma espingarda carabina marca Amadeo Rossi, calibre .38 SPL, uma carabina marca CBC calibre .22 LR, além de aproximadamente 80 munições calibre .38 e 10 munições calibre .22, todas intactas.Durante as diligências, os policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança de um vizinho, que mostravam as características físicas e as vestimentas dos autores. A partir das imagens, surgiu a suspeita do envolvimento de Leandro dos Santos Silva, conhecido como “Pé de Macaco”, que frequentava um imóvel vizinho à residência da vítima, com acesso facilitado aos fundos do local do crime.Com apoio da Força Tática e outras equipes, foi realizado patrulhamento direcionado, sendo Leandro localizado na Vicinal José Francisco Pereira, altura do km 01, acompanhado de outro indivíduo, ambos carregando três mochilas pretas. Durante a abordagem, Leandro foi flagrado com R$ 1.962,00 em dinheiro escondidos na cueca e vestia roupas idênticas às registradas nas imagens, incluindo um boné rosa.O segundo indivíduo se identificou como Augusto Cesar Candido Gomes e estava com R$ 20,00 em um maço de cigarros. Após consulta via Sistema Muralha Paulista e Copom, foi confirmado que Augusto era procurado pela Justiça por evasão.Nas mochilas, os policiais localizaram diversas ferramentas, rádios comunicadores, perfumes, bebidas e outros objetos, que foram prontamente reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade. Questionados, ambos confessaram o furto. Sobre as armas de fogo, Augusto afirmou tê-las vendido a terceiros pelo valor de R$ 300,00 cada.Durante a abordagem, os indivíduos resistiram, sendo necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas para garantir a segurança da equipe e evitar fuga.Os dois receberam voz de prisão em flagrante por furto qualificado, com agravantes de escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Na Central de Polícia Judiciária de Jales, o delegado Dr. Renan Ongaratto de Andrade ratificou a prisão e deu cumprimento ao mandado de prisão em aberto contra Augusto. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.A Polícia Científica esteve no local para realização da perícia.