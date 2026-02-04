Indivíduo de 46 anos, com extensa ficha criminal por tráfico, furto e roubo, foi localizado no pátio da antiga Fepasa, área conhecida por denúncias de atividades ilícitas

publicado em 10/02/2026

A região é monitorada constantemente pelas forças de segurança devido ao histórico de ocorrências. Crédito: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 46 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto e extensa ficha criminal por envolvimento com tráfico de drogas, furtos e roubos, foi capturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (9), durante uma ação de patrulhamento da Força Tática, no município de Votuporanga.A prisão ocorreu por volta das 19h23, no pátio da antiga Fepasa, local frequentemente alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes, consumo de drogas e outras práticas ilícitas, além de registrar grande circulação de pessoas em situação suspeita. A região é monitorada constantemente pelas forças de segurança devido ao histórico de ocorrências.Segundo informações da Polícia Militar, as equipes da Força Tática realizavam rondas ostensivas com foco na prevenção e repressão a crimes, especialmente o tráfico de drogas, quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita. O homem já era conhecido nos meios policiais em razão de seus antecedentes criminais, o que motivou a abordagem.Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao procederem com a consulta dos dados no sistema policial, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, o que confirmou a situação irregular do abordado.Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga. No local, a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram realizados pela autoridade policial de plantão.Após os trâmites de praxe, o indivíduo permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, onde deverá responder conforme determina a legislação. A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento ostensivo e abordagens preventivas seguem sendo intensificadas em pontos estratégicos da cidade com o objetivo de garantir a segurança da população e combater a criminalidade.