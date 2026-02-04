Indivíduo de 46 anos, com extensa ficha criminal por tráfico, furto e roubo, foi localizado no pátio da antiga Fepasa, área conhecida por denúncias de atividades ilícitas
A região é monitorada constantemente pelas forças de segurança devido ao histórico de ocorrências. Crédito: Divulgação
Luciana Tambuque
luciana@acidadevotuporanga.com.br
Um homem de 46 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto e extensa ficha criminal por envolvimento com tráfico de drogas, furtos e roubos, foi capturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (9), durante uma ação de patrulhamento da Força Tática, no município de Votuporanga.
A prisão ocorreu por volta das 19h23, no pátio da antiga Fepasa, local frequentemente alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes, consumo de drogas e outras práticas ilícitas, além de registrar grande circulação de pessoas em situação suspeita. A região é monitorada constantemente pelas forças de segurança devido ao histórico de ocorrências.
Segundo informações da Polícia Militar, as equipes da Força Tática realizavam rondas ostensivas com foco na prevenção e repressão a crimes, especialmente o tráfico de drogas, quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita. O homem já era conhecido nos meios policiais em razão de seus antecedentes criminais, o que motivou a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao procederem com a consulta dos dados no sistema policial, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, o que confirmou a situação irregular do abordado.
Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga. No local, a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram realizados pela autoridade policial de plantão.
Após os trâmites de praxe, o indivíduo permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, onde deverá responder conforme determina a legislação. A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento ostensivo e abordagens preventivas seguem sendo intensificadas em pontos estratégicos da cidade com o objetivo de garantir a segurança da população e combater a criminalidade.