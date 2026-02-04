Ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista e será investigada pelas autoridades
Ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista. Foto: Reprodução
Da redação
Uma mulher de 52 anos foi encontrada morta em sua residência na região do bairro Bela Vista, na zona Sul de Votuporanga, na tarde desta segunda-feira (9). O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, que estiveram no local após o acionamento.
De acordo com as informações preliminares, a vítima foi localizada já sem sinais vitais dentro do imóvel. A área foi preservada para os procedimentos de praxe, e as autoridades adotaram as medidas iniciais previstas para esse tipo de ocorrência.
As circunstâncias e as causas da morte ainda não foram esclarecidas. O corpo deve ser encaminhado para exames que deverão auxiliar na apuração do caso.