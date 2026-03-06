Golpe do PIX: criminosos usam nome de UBS para vender remédios em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
A Secretaria da Saúde de Votuporanga informou nesta terça-feira (10) que, em nome da UBS do bairro Jardim Marin, golpistas estão realizando venda de remédios mediante pagamento através de PIX. “Tal procedimento não procede, sendo um golpe. A Secretaria da Saúde não realiza venda de medicamentos em qualquer circunstância”.
Segundo a pasta, caso a pessoa receba alguma mensagem, é importante denunciar. Os telefones oficiais da UBS ““Jerônimo Figueira da Costa Neto” são: (17) 3423-2223 / 3423-6491 / 3423-3939 / 9 9641-1359 / 9 8195-0586 / 9 9766-4810.