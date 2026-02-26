Embora a Instituição não realize o procedimento cirúrgico de transplante renal, ela desempenha um papel fundamental

publicado em 04/03/2026

Para muitos pacientes em tratamento na Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga, o cotidiano é marcado pela resiliência e pelo desejo de uma nova qualidade de vida. Embora a Instituição não realize o procedimento cirúrgico de transplante renal, ela desempenha um papel fundamental: o de ser o elo de preparação e suporte para aqueles que buscam a cura. Esse trabalho vai muito além do procedimento técnico; é um acompanhamento criterioso, individualizado e, acima de tudo, humano, conduzido por uma equipe dedicada composta por duas enfermeiras e uma médica que não medem esforços para preparar cada paciente para esse passo decisivo.O processo de inscrição em lista de espera exige rigor e organização. A equipe de Pré-Transplante da Santa Casa atua como um guia nesse trajeto, iniciando com avaliações detalhadas e teleconsultas que alinham o paciente aos protocolos do Hospital de Base de São José do Rio Preto, referência regional. Desde a solicitação de exames até a organização da consulta presencial, o objetivo é garantir que, quando o paciente chegar ao momento da inscrição, ele esteja apto e seguro.Para a gerente de Enfermagem, Cecília Bolzan, esse suporte vai muito além da burocracia: "Nosso papel é ser o elo entre o tratamento atual e a nova vida que o transplante proporciona. Realizamos um acompanhamento minucioso e individualizado, pois entendemos que cada paciente tem suas particularidades. Ver o paciente ser inscrito na lista e, finalmente, receber o chamado para a cirurgia é a maior recompensa de todo o nosso esforço técnico e humano."Os números mostram que o esforço da equipe se traduz em vidas transformadas. Após um 2025 sólido, com 13 pacientes transplantados, o ano de 2026 começou com um ritmo animador. Somente em fevereiro, quatro pacientes assistidos pela Santa Casa conquistaram o novo rim, reforçando a eficiência do fluxo estabelecido. São histórias como:A renovação aos 60+: Uma moradora de Votuporanga de 66 anos, que enfrentou 3 anos e 3 meses de hemodiálise, e um senhor de 71 anos, após quase 2 anos de tratamento, agora celebram uma nova fase.A força da maturidade: Uma mulher de 46 anos, após 4 anos de dedicação ao tratamento dialítico, alcançou sua nova chance.A eficiência da Diálise Peritoneal: Um paciente de 61 anos, de Santa Fé do Sul, que em apenas um ano de diálise peritoneal já conquistou o transplante.Os números comprovam a eficiência desse fluxo assistencial. Em 2025, a Unidade de Diálise celebrou a conquista de 13 pacientes transplantados. Começar 2026 com quatro procedimentos realizados logo em fevereiro é um marco que reforça o otimismo da equipe e a eficácia do trabalho realizado.Mais do que estatísticas, cada transplante representa uma vitória sobre a doença e a concretização do compromisso da Santa Casa de Votuporanga com a qualidade assistencial. Ao caminhar lado a lado com o paciente desde a primeira sessão de diálise até o momento da cirurgia, a instituição reafirma sua missão: oferecer não apenas tratamento, mas um horizonte de vida renovada.