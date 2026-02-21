A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local logo em seguida para contenção do trânsito. Foto: A Cidade
O cruzamento das ruas Goiás e das bandeiras, no bairro Patrimônio Velho, região central de Votuporanga, foi palco de mais um acidente de trânsito. Por volta das 12h30 desta quinta-feira (26), um Chevrolet Astra de cor preta seguia na rua das Bandeiras colidiu com um Gol branco que rodava pela rua Goiás.
A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local logo em seguida para contenção do trânsito e realização do Boletim de Ocorrência. Não houve feridos.
O cruzamento é conhecido por ser palco de acidentes como essa colisão frequentemente.