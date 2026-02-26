Cursos de graduação a distância contemplam áreas de Licenciatura, Computação, Negócios e Produção; taxa de inscrição é de R$ 47,50

publicado em 03/03/2026

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o Vestibular 2026 até o dia 11 de março.As graduações são ofertadas na modalidade de Educação a Distância (EAD), com cursos gratuitos organizados em três eixos:Licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia.Computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial.Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site vestibular.univesp.br. A taxa de inscrição é de R$ 47,50.Os cursos são desenvolvidos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que reúne videoaulas, materiais didáticos, bibliotecas digitais e acompanhamento de facilitadores, garantindo suporte acadêmico ao estudante durante toda a formação.O Polo UAB/Univesp está localizado na Rua Pernambuco, nº 1.736, bairro Vila Muniz. O espaço oferece apoio presencial, com serviços de secretaria acadêmica, esclarecimento de dúvidas e estrutura com computadores e acesso à internet.Mais informações podem ser obtidas pelo site vestibular.univesp.br ou junto à Central de Atendimento ao Candidato da Vunesp, pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h ou pelo telefone (17) 3422-8839.