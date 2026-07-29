O veículo, de cor laranja e com o para-lama quebrado, acabou sendo a principal pista para o esclarecimento das ocorrências
Homem confessou ter praticado dois roubos em Votuporanga Foto: Divulgação
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Durante patrulhamento de rotina realizado na região central de Votuporanga, na noite de quarta-feira (29), policiais militares identificaram uma motocicleta com características que coincidiam com as descrições registradas em dois roubos a mercearias ocorridos ao longo do mês de julho. O veículo, de cor laranja e com o para-lama quebrado, acabou sendo a principal pista para o esclarecimento das ocorrências.
Ao observarem as semelhanças entre a moto e a utilizada nos assaltos, os policiais decidiram abordar o condutor. Durante a conversa, ele informou que o veículo havia permanecido emprestado na residência de um parente no período em que os crimes aconteceram. Segundo o homem, esse familiar enfrentava problemas relacionados à dependência química.
Diante das informações, as equipes seguiram até o endereço mencionado e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, o homem confessou a autoria dos dois roubos. Em seguida, os donos das mercearias foram chamados e fizeram o reconhecimento do indivíduo como responsável pelas ações criminosas.
Após a confissão e o reconhecimento das vítimas, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para o prosseguimento dos procedimentos judiciais. Com os elementos reunidos durante a investigação, a Polícia Militar considerou esclarecidos os dois casos que vinham preocupando comerciantes de Votuporanga.