Rodrigo Marques sentou nesta quarta-feira (29) no banco dos réus acusado de matar o cantor votuporanguense a tiros

publicado em 29/07/2026

Julgamento começou às 8h e terminou às 20h50 (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm dos julgamentos de maior repercussão em Votuporanga e região foi realizado nesta quarta-feira (29) no Fórum da cidade. Mais especificamente no Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida. No banco dos réus sentou-se o agente penitenciário Rodrigo Marques, acusado de matar a tiros o cantor votuporanguense Gustavo Caporalini, de 39 anos. O crime foi registrado no dia 25 de fevereiro de 2024, na rua Amapá, no bairro Jardim Mastrocola. Rodrigo foi condenado a 23 anos e sete meses de prisão. O julgamento começou às 8h e terminou por volta das 20h50.Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime teria sido motivado por ciúmes, após o acusado descobrir um suposto relacionamento entre sua ex-esposa e o cantor. Conforme a acusação, Rodrigo efetuou pelo menos sete disparos contra Gustavo, perseguiu a vítima até o interior da residência e continuou atirando mesmo depois de o cantor já ter caído no chão. Ainda de acordo com a denúncia, o acusado também atirou contra dois tios de Gustavo, que entraram em luta corporal para impedir novos disparos.O MP denunciou Rodrigo por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel e por colocar outras pessoas em risco, uma vez que o crime ocorreu durante uma confraternização familiar. Ele está preso preventivamente desde o início das investigações, no presídio de Paulo de Faria.Desde o início das investigações, o assassinato de Gustavo provocou grande repercussão em Votuporanga e em toda a região. O cantor era conhecido no cenário musical local, fazia parte da dupla Wesley e Gustavo, e o caso ganhou ampla visibilidade nas redes sociais e na imprensa regional.O Tribunal do Júri ficou lotado durante os trabalhos, que foram acompanhados por familiares, amigos da vítima e demais interessados. No início da sessão, os sete jurados responsáveis por analisar o caso foram sorteados, dando início à fase de instrução em plenário.Um dos momentos mais marcantes da manhã foi o depoimento de Ormélio Caporalini, pai de Gustavo. Bastante emocionado, ele interrompeu sua fala em diversas ocasiões por não conseguir conter a emoção. Em determinado momento, olhou em direção ao réu e declarou: “esse homem não tem coragem de olhar no meu rosto”.Durante o depoimento, ele afirmou ao juiz Ricardo Palacin Pagliuso que não busca vingança pela morte do filho, mas sim a aplicação da Justiça. Em uma das declarações, disse: “se eu quisesse vingança, a gente não estaria aqui hoje”.Ao recordar os acontecimentos desde a morte do cantor, o pai afirmou que a vida da família mudou completamente desde a tarde de domingo, 25 de fevereiro de 2024. Em outro trecho de sua fala, declarou: “são dois anos, quatro meses e cinco dias... São medicamentos, psiquiatra, psicólogo...”.Em mais um momento de forte emoção, o pai de Gustavo afirmou: “ele condenou meu filho à morte”. As declarações emocionaram familiares e amigos presentes no plenário, muitos dos quais não conseguiram conter as lágrimas durante o depoimento.