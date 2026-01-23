Parceria entre Prefeitura, Governo de São Paulo e Assembleia Legislativa viabiliza novo investimento em habitação no município

publicado em 06/02/2026

Foto: Assessoria

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Américo de Campos, Rafael Gimenez Marioto, conquistou junto ao Governo do Estado de São Paulo, comandado pelo governador Tarcísio de Freitas, a construção de 30 casas para o município, em uma iniciativa viabilizada por meio da articulação do deputado estadual Carlão Pignatari, resultado que representa um novo investimento na área habitacional da cidade e amplia as ações voltadas à redução do déficit de moradias no município.A conquista das novas unidades habitacionais ocorre em um contexto em que a ampliação do acesso à moradia é apontada como uma das principais demandas, especialmente para famílias que enfrentam dificuldades para adquirir ou alugar imóveis. Programas habitacionais desenvolvidos pelos governos municipais, estaduais e federal têm como objetivo oferecer condições mais dignas de moradia, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, a organização urbana e a segurança das famílias beneficiadas. Nesse cenário, a articulação entre diferentes esferas do poder público tem sido considerada fundamental para viabilizar recursos e acelerar a implantação de novos empreendimentos habitacionais.Recentemente o prefeito Rafael Gimenez Marioto e a primeira-dama Aline Marioto estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde foram recebidos no gabinete do deputado estadual Carlão Pignatari. O encontro teve como objetivo tratar sobre a viabilização das 30 casas e reforçar a parceria institucional que possibilitou o novo investimento para Américo de Campos. Durante a reunião, foram discutidos aspectos relacionados à iniciativa e ao histórico de ações habitacionais já realizadas no município.O prefeito Rafael destacou a importância do apoio recebido e relembrou conquistas anteriores, ressaltando a continuidade das ações voltadas à habitação. “É uma alegria estar aqui hoje junto com o nosso deputado Carlão Pignatari, porque temos que valorizar quem ajuda o nosso município. O deputado Carlão esteve com a gente na entrega de 80 unidades habitacionais e hoje mais uma vez ele dá mais um presente para o município. São 30 unidades, 30 casas, 30 moradias para o município de Américo de Campos. Então, eu quero agradecer em nome de todo o nosso povo de Américo ao nosso grande deputado Carlão que junto ao governador Tarcísio, proporcionou essa conquista ao município”, declarou.Pignatari também comentou sobre a importância da iniciativa e o impacto das políticas públicas de habitação para os municípios do interior paulista. “É uma honra e o prazer de receber aqui no meu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo o prefeito e a primeira-dama deste querido município para mais um benefício que nós conseguimos proporcionar para vocês de Américo de Campos. É mais uma iniciativa para melhorar a questão habitacional, e a vida da população para que as pessoas tenham uma vida muito melhor”.A Prefeitura Municipal de Américo de Campos informou que as 30 casas fazem parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria das condições de vida da população e que novos detalhes sobre o empreendimento, como cronograma de obras, critérios de seleção dos beneficiários e demais informações técnicas, serão divulgados em breve pelos canais oficiais do município.