Parceria entre Prefeitura, Governo de São Paulo e Assembleia Legislativa viabiliza novo investimento em habitação no município
Foto: Assessoria
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O prefeito de Américo de Campos, Rafael Gimenez Marioto, conquistou junto ao Governo do Estado de São Paulo, comandado pelo governador Tarcísio de Freitas, a construção de 30 casas para o município, em uma iniciativa viabilizada por meio da articulação do deputado estadual Carlão Pignatari, resultado que representa um novo investimento na área habitacional da cidade e amplia as ações voltadas à redução do déficit de moradias no município.
A conquista das novas unidades habitacionais ocorre em um contexto em que a ampliação do acesso à moradia é apontada como uma das principais demandas, especialmente para famílias que enfrentam dificuldades para adquirir ou alugar imóveis. Programas habitacionais desenvolvidos pelos governos municipais, estaduais e federal têm como objetivo oferecer condições mais dignas de moradia, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, a organização urbana e a segurança das famílias beneficiadas. Nesse cenário, a articulação entre diferentes esferas do poder público tem sido considerada fundamental para viabilizar recursos e acelerar a implantação de novos empreendimentos habitacionais.
Recentemente o prefeito Rafael Gimenez Marioto e a primeira-dama Aline Marioto estiveram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde foram recebidos no gabinete do deputado estadual Carlão Pignatari. O encontro teve como objetivo tratar sobre a viabilização das 30 casas e reforçar a parceria institucional que possibilitou o novo investimento para Américo de Campos. Durante a reunião, foram discutidos aspectos relacionados à iniciativa e ao histórico de ações habitacionais já realizadas no município.
O prefeito Rafael destacou a importância do apoio recebido e relembrou conquistas anteriores, ressaltando a continuidade das ações voltadas à habitação. “É uma alegria estar aqui hoje junto com o nosso deputado Carlão Pignatari, porque temos que valorizar quem ajuda o nosso município. O deputado Carlão esteve com a gente na entrega de 80 unidades habitacionais e hoje mais uma vez ele dá mais um presente para o município. São 30 unidades, 30 casas, 30 moradias para o município de Américo de Campos. Então, eu quero agradecer em nome de todo o nosso povo de Américo ao nosso grande deputado Carlão que junto ao governador Tarcísio, proporcionou essa conquista ao município”, declarou.
Pignatari também comentou sobre a importância da iniciativa e o impacto das políticas públicas de habitação para os municípios do interior paulista. “É uma honra e o prazer de receber aqui no meu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo o prefeito e a primeira-dama deste querido município para mais um benefício que nós conseguimos proporcionar para vocês de Américo de Campos. É mais uma iniciativa para melhorar a questão habitacional, e a vida da população para que as pessoas tenham uma vida muito melhor”.
A Prefeitura Municipal de Américo de Campos informou que as 30 casas fazem parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria das condições de vida da população e que novos detalhes sobre o empreendimento, como cronograma de obras, critérios de seleção dos beneficiários e demais informações técnicas, serão divulgados em breve pelos canais oficiais do município.