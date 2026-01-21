O valor registrado da remuneração foi de R$ 29.928,31 em dezembro

publicado em 06/02/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) mantém uma estrutura administrativa que utiliza R$ 830 mil mensais de recursos públicos para sustentar o chamado “Gabinete do Ex”, denominação dada a um benefício paralelo existente também em grandes capitais do país. O modelo garante a ex-integrantes da Mesa Diretora uma estrutura própria mesmo após deixarem o comando da Casa. O assunto foi repercutido pela Rede Globo e outros veículos de imprensa.Nesse contexto, Ana Cláudia Zuliani, esposa do prefeito de Olímpia, Geninho Zuliani (União Brasil), está nomeada no gabinete do ex-presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), desde julho de 2023. Em dezembro de 2025, o valor registrado de sua remuneração foi de R$ 29.928,31.De acordo com informações institucionais, o modelo foi regulamentado em 1991 e prevê a manutenção de uma estrutura administrativa paralela e robusta a ex-integrantes da Mesa Diretora, com o objetivo de assegurar o cumprimento de atribuições legais e institucionais associadas à direção da Casa, ainda que de forma temporária.Por meio de nota, a Prefeitura de Olímpia afirmou: “a função de primeira-dama, de presidente do Fundo Social de Solidariedade, tem caráter institucional e voluntário. Não há remuneração, vínculo empregatício, subordinação funcional ou carga horária formal. As atividades desempenhadas no município são compatíveis com as atribuições profissionais de Ana Cláudia Zuliani na Assembleia Legislativa de São Paulo, entre elas, auxiliar a atividade do parlamentar em suas esferas de atuação, sem prejuízo às responsabilidades funcionais”.A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo informou que a atribuição dos gabinetes vinculados à Mesa Diretora é garantir, por tempo determinado, o cumprimento de atribuições e responsabilidades legais e institucionais do órgão.O deputado Carlão enviou uma nota sobre o caso: “em resposta aos questionamentos encaminhados pelo SP2, da Rede Globo, esclarecemos que o gabinete da ex-Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é uma estrutura auxiliar da atual Mesa Diretora, com atuação institucional de apoio à Presidência da Casa. Trata-se de um gabinete legalmente regulamentado desde 1991, por meio do Ato nº 4/1991, com atualizações posteriores em 2008 e 2023, cuja finalidade é assegurar, por tempo determinado, a continuidade das atribuições, responsabilidades legais e institucionais inerentes aos cargos exercidos na direção do Parlamento paulista. Sobre Ana Cláudia Zuliani, a mesma exerce as funções de primeira-dama e de presidente do Fundo Social de Solidariedade em caráter institucional e voluntário, sem qualquer remuneração. As atividades desenvolvidas no município são compatíveis com suas atribuições profissionais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entre elas o apoio às ações institucionais do Parlamento, sem prejuízo de suas responsabilidades funcionais”.