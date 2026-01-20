Os estudantes aprovados são oriundos de diversas escolas estaduais pertencentes à Unidade Regional de Ensino de Votuporanga

publicado em 30/01/2026

Kaiki Gabriel Pereira Vessoni, de Macaubal. Foto: Divulgação

A Unidade Regional de Ensino de Votuporanga comemora um resultado expressivo no Provão Paulista Seriado: mais de 70 alunos da rede estadual foram aprovados e garantiram vagas em importantes instituições públicas de ensino superior do Estado de São Paulo, como USP, UNESP, UNICAMP e FATEC.Os estudantes aprovados são oriundos de diversas escolas estaduais pertencentes à Unidade Regional de Ensino de Votuporanga, abrangendo municípios como Votuporanga, Cosmorama, Valentim Gentil, Riolândia, Cardoso, Sebastianópolis do Sul, Álvares Florence, Nova Castilho, Paulo de Faria, Nhandeara, Pontes Gestal, Macaubal, Gastão Vidigal e Floreal. O número elevado de aprovados evidencia a força do ensino público na região.As aprovações ocorreram tanto na 1ª quanto na 2ª chamada do Provão Paulista Seriado, contemplando uma grande diversidade de cursos em diferentes áreas do conhecimento, como Engenharia, Ciências da Computação, Psicologia, Enfermagem, Administração, Agronegócio, Sistemas para Internet, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial, Biocombustíveis, Letras, Química, Matemática, Zootecnia, entre outros.Os alunos ingressaram em unidades da USP (São Paulo, São Carlos e Ribeirão Preto), UNESP (Ilha Solteira, Tupã, São José do Rio Preto, Marília, entre outras), UNICAMP (Campinas e Limeira) e em diversas FATECs espalhadas pelo estado, como Jales, São José do Rio Preto, Barretos, Lins, Jaboticabal, Araçatuba, Marília, Garça, Rio Claro, Botucatu, Catanduva, Ribeirão Preto e São Roque.O resultado expressivo, com dezenas de alunos aprovados, reflete o empenho dos estudantes, o trabalho pedagógico desenvolvido pelas equipes escolares e o compromisso da rede estadual de ensino com a formação acadêmica e cidadã dos jovens. O Provão Paulista Seriado consolida-se, assim, como uma importante política pública de acesso ao ensino superior, ampliando as oportunidades para alunos da escola pública ingressarem em universidades de excelência.A Unidade Regional de Ensino de Votuporanga parabeniza todos os alunos aprovados, suas famílias, professores, gestores e equipes escolares, desejando sucesso nessa nova etapa acadêmica e profissional.