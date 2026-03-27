Evento começa amanhã em Pontes Gestal, com rodeio, grandes shows e expectativa de público recorde

publicado em 08/04/2026

Foto: Divulgação

A cidade de Pontes Gestal já vive o clima de festa: começa amanhã a 30ª Festa do Peão de Boiadeiro, que será realizada de 9 a 12 de abril, no Recinto Municipal de Exposições. Em sua edição comemorativa, o evento promete público recorde e deve se consolidar como uma das maiores festas da região, reunindo tradição, entretenimento e solidariedade.De acordo com o organizador, Carlos Eduardo da Silva Leite, este é o segundo ano à frente do evento e a expectativa é de casa cheia em todas as noites. “A projeção é atingir a capacidade total, com um público de 6 a 7 mil pessoas por noite”, destaca. Entre os momentos mais aguardados da programação, o encerramento ganha atenção especial. “O dia mais esperado é 12 de abril, com o show de Fernando e Sorocaba”, afirma. A estrutura já está praticamente pronta para receber o público. “Estamos na reta final. As equipes trabalham intensamente na montagem do recinto, camarotes, barracas e palco”, explica o organizador.Além do entretenimento, a festa também tem um importante caráter social. A entrada será solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa de Votuporanga. A programação conta com quatro noites de rodeio em touros e provas tradicionais, como o cutiano, com etapa confirmada pela ACR e Seleção Brasileira, além da prova dos três tambores e montaria em carneiros, voltada ao público infantil. A narração ficará por conta de nomes consagrados: Luciano de Oliveira, Adauto Severo e Henrique Soares. Após as competições na arena, o público poderá curtir grandes shows musicais. Na abertura, amanhã (9), sobem ao palco Bruno Mulato e Leandro; no dia 10, Danilo e Davi; no dia 11, Cleber e Cauan; e, no encerramento, dia 12, Fernando e Sorocaba.O evento ainda contará com praça de alimentação, parque de diversões e camarotes com acesso à boate, garantindo atrações para todas as idades. Com programação diversificada e estrutura reforçada, a expectativa é de que a edição comemorativa de 30 anos entre para a história como uma das maiores já realizadas em Pontes Gestal. E, mais uma vez, a rádioserá a emissora oficial, levando a melhor cobertura para toda a região.