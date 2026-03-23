Evento acontece de 9 a 12 de abril com rodeio, grandes shows e entrada solidária no Recinto Municipal de Exposições

publicado em 07/04/2026

Foto: Divulgação

A cidade de Pontes Gestal já vive a expectativa para a 30ª Festa do Peão de Boiadeiro, que será realizada de 9 a 12 de abril, no Recinto Municipal de Exposições. Em sua edição comemorativa, o evento deve atrair público recorde e consolidar-se como uma das maiores festas da região, unindo tradição, entretenimento e solidariedade.De acordo com o organizador, Carlos Eduardo da Silva Leite, este é o segundo ano à frente do evento e a projeção é de lotação máxima em todas as noites. “A expectativa é atingir a capacidade total, com um público de 6 a 7 mil pessoas por noite”, destaca.Entre os momentos mais aguardados da programação, o encerramento ganha destaque especial. “O dia mais esperado é 12 de abril, com o show de Fernando e Sorocaba”, afirma o organizador.A estrutura do evento já está em fase final de montagem e mobiliza diversas equipes. “Estamos na reta final. As equipes trabalham intensamente na montagem do recinto, camarotes, barracas e palco”, explica Carlos Eduardo.Além do entretenimento, a festa também carrega um importante caráter social. “Nossa expectativa é realizar um evento tranquilo, sem intercorrências, e que o público compareça para prestigiar e se divertir”, completa.A programação inclui quatro noites de rodeio em touros, além de provas tradicionais, como o cutiano, com etapa confirmada pela ACR e Seleção Brasileira, a prova dos três tambores e a montaria em carneiros, voltada ao público infantil. A narração ficará por conta de nomes consagrados: Luciano de Oliveira, Adauto Severo e Henrique Soares.Após as competições na arena, o público poderá curtir grandes shows musicais. No dia 9, sobem ao palco Bruno Mulato e Leandro; no dia 10, Danilo e Davi; no dia 11, Cleber e Cauan; e, no encerramento, dia 12, Fernando e Sorocaba.A entrada será solidária: o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa de Votuporanga. O evento também contará com praça de alimentação, parque de diversões e camarotes com acesso à boate, garantindo atrações para todas as idades.Com uma programação diversificada e estrutura reforçada, a expectativa é de que a edição comemorativa de 30 anos entre para a história como uma das maiores já realizadas em Pontes Gestal, e claro, que a rádio oficial desta festa incrível, será a, realizando a melhor cobertura para toda a região.