Animal já era conhecido nacionalmente, mas ganhou ainda mais projeção ao estrear no circuito profissional durante a primeira edição do evento

publicado em 27/03/2026

Animal já era conhecido nacionalmente, mas ganhou ainda mais projeção ao estrear no circuito profissional durante a primeira edição do evento. Foto: Divulgação

Um dos touros de pulo mais conhecidos do país, Acesso Negado está confirmado na segunda edição do Votu International Rodeo, que será realizada de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos de Votuporanga (SP). A entrada para a pista é gratuita nos quatro dias da festa, enquanto os ingressos das Áreas VIP seguem à venda. Aé a rádio oficial do evento e fará uma cobertura especial todos os dias da festa.Adquirido em 2023 por mais de R$ 1 milhão pelos empresários Tercio e Rosana Miranda, o animal possui uma sequência de vitórias em todos os campeonatos de base em que participou, com direito a quebras de recordes de pontuação na “Best Bull Genetics (BBG)” e “Jovens Touros”. Ele também é a peça-central de um inovador projeto de melhoramento genético, que gerou, em 2025, um marco no mercado de touros de pulo: uma filha dele foi vendida em um leilão por mais de R$ 400 mil.Apesar de já ser conhecido nacionalmente, Acesso Negado ganhou ainda mais projeção na primeira edição do Votu International Rodeo, quando a estreia dele no circuito profissional viralizou nas redes sociais. Desde então, ele seguiu participando de outros grandes rodeios pelo país e, em fevereiro deste ano, conquistou a primeira fivela como melhor touro em uma etapa profissional realizada em Águas de Santa Bárbara (SP).Segundo Tercio Miranda, Acesso Negado ainda precisa conquistar espaço no circuito profissional diante de tantos outros touros renomados, mas o trabalho diário na fazenda, pautado pelo bem-estar e pelos bons tratos, tem mostrado resultados nas arenas. “Todos os nossos touros recebem alimentação balanceada, manejo adaptado e acompanhamento veterinário especializado. Cada animal tem suas características, passa por exames constantes e segue um cronograma específico de descanso. Com o Acesso Negado, o cuidado é ainda maior. Outra curiosidade é que, por ter o rosto muito claro, a equipe aplica protetor solar para protegê-lo do sol”, explica.Sete timesOrganizado pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara de Votuporanga, o Votu International Rodeo reunirá sete equipes em uma disputa inédita por seis carros e três motos: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.Com exceção da Equipe Internacional, que contará com atletas de diferentes países, cada time será formado pelos cinco cowboys mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos. Ao todo, 16 companhias de rodeio participarão do Votu International Rodeo. A narração será de Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do país.Line-upA festa também terá uma grade de shows com alguns dos maiores artistas da atualidade. Na quinta-feira (7), Luan Santana abrirá a programação com seus maiores sucessos. Na sexta-feira (8), será a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. No sábado (9), o público poderá curtir Rionegro & Solimões e Alok. Já no domingo (10), Leonardo encerrará a festa em grande estilo.Para quem busca mais conforto, o Votu International Rodeo contará com duas opções de Áreas VIP, sendo uma delas com serviço open bar e open food. Os ingressos podem ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas ocorrem no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, número 2451, em Votuporanga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já online, os ingressos estão disponíveis pelo site da Total Acesso.ServiçoVotu International Rodeo 2026Data: 7 a 10 de maioLocal: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga (SP)Entrada para pista: gratuita todos os diasLink para Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeoCerveja oficial: Império Puro MalteApoio: Prefeitura de VotuporangaOrganização: Grupo Tercio MirandaProgramação musicalQuinta-feira, 07/05: Luan SantanaSexta-feira, 08/05: Matheus & KauanSábado, 09/05: Rionegro & Solimões e AlokDomingo, 10/05: Leonardo