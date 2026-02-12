Vítima gritava por socorro em via pública quando polícia chegou ao local; agressor foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e violência doméstica

publicado em 18/02/2026

G.P. ficou com lesões no braço esquerdo após ser atingida por um pedaço de madeira durante agressão na noite de anteontem (Foto: Divulgação)

Luciana Tambuque

luciana@acidadevotuporanga.com.br



Uma cena de violência chocou moradores na noite de anteontem, no cruzamento da Rua dos Eucaliptos com a Rua Paraíba. A Polícia Militar foi acionada via Copom após diversas ligações relatarem que uma mulher gritava desesperadamente por socorro no meio da rua.



Quando a equipe chegou ao endereço indicado, encontrou a vítima, identificada pelas iniciais G.P., bastante abalada e com sinais visíveis de agressão. Segundo apurado no local, o companheiro dela, T.S.A., teria utilizado um pedaço de madeira do tipo ripa para atacá-la, atingindo principalmente o braço esquerdo e causando lesões.

Testemunhas relataram que os gritos chamaram a atenção de vizinhos, que decidiram acionar a polícia diante da gravidade da situação. A rápida intervenção da equipe impediu que as agressões continuassem.



De acordo com o registro da ocorrência, os policiais constataram que se tratava de um caso de violência doméstica. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que teve seus direitos constitucionais lidos no local. Conforme informado pela equipe, o homem apresentava comportamento visivelmente alterado, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e da própria vítima.



Mesmo após ser colocado no compartimento de presos da viatura, T.S.A. ainda teria ameaçado G.P. de morte, agravando ainda mais a situação. A vítima foi encaminhada para os procedimentos legais e recebeu orientação quanto às medidas protetivas previstas na legislação.



Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a delegada de plantão, Karina Gonçalves Tirapelli de Biazi, ratificou a prisão em flagrante e determinou a lavratura do boletim de ocorrência por lesão corporal, ameaça e violência doméstica O acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

