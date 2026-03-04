Equipes multidisciplinares da Secretaria da Saúde e da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social orientam sobre diabetes, autocuidado e qualidade de vida

publicado em 06/03/2026

Cuidar da saúde na terceira idade também passa pela informação, prevenção e fortalecimento de vínculos. Com esse objetivo, idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS Norte participaram, nos dias 2, 3 e 4 de março, de uma ação integrada promovida pela Prefeitura de Votuporanga, reunindo profissionais da Secretaria da Saúde e da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social em atividades educativas voltadas à promoção da qualidade de vida.A iniciativa foi conduzida pelas equipes multidisciplinares (eMulti) da Atenção Primária à Saúde, com a participação de profissionais das áreas de Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e Serviço Social. Durante os encontros, foram realizadas rodas de conversa com orientações sobre os diferentes tipos de diabetes, práticas de autocuidado, promoção da saúde, prevenção de doenças e uso adequado de medicamentos.Os idosos atendidos pelo SCFV são acompanhados pelos consultórios municipais “Dr. Joel Pereira dos Santos” (Colinas), “Dr. Martiniano Salgado” (ProPovo), “Daniele Cristine Lamana” (Parque das Nações) e “Josephina Pirotello Pesciotto” (Dona Nina). A articulação entre os serviços reforça o cuidado contínuo e integrado oferecido à população.Os encontros são realizados mensalmente com os três grupos de idosos do CRAS Norte, promovendo acesso à informação qualificada, escuta ativa e fortalecimento dos vínculos comunitários.O prefeito Jorge Seba destacou a importância da atuação integrada entre as áreas para ampliar o alcance das políticas públicas.“Quando unimos Saúde e Assistência Social, ampliamos o alcance das políticas públicas e garantimos um atendimento mais completo. Nosso compromisso é cuidar das pessoas em todas as fases da vida.”A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, ressalta que o trabalho das equipes multidisciplinares fortalece a Atenção Primária e amplia as estratégias de prevenção.“Essa atuação permite orientar, prevenir e acompanhar de forma mais eficiente. Essas ações educativas são fundamentais para promover autonomia, autocuidado e mais qualidade de vida para nossos idosos”, destaca.