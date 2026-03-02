No último sábado (28/2) aconteceu um encontro especial entre a liderança do Serviço Social e o time do Call Center

publicado em 05/03/2026

No último sábado (28/2) aconteceu um encontro especial entre a liderança do Serviço Social e o time do Call Center. Foto: Santa Casa

No Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga, acreditamos que um atendimento de excelência começa com uma equipe que fala a mesma língua: a do cuidado e do respeito ao cidadão. Com esse espírito de cooperação, realizamos no último sábado (28/2) um encontro especial entre a liderança do Serviço Social e o time do Call Center.Das 8h às 10h, a padronização dos fluxos deu lugar a uma roda de conversa acolhedora e participativa. O objetivo foi simples, mas transformador: apresentar as demandas do Serviço Social, ouvir as dúvidas de quem está na linha de frente do atendimento e oferecer o suporte técnico necessário para que cada paciente receba a orientação correta sobre seus direitos.Durante a manhã, os colaboradores puderam compartilhar as situações reais que batem à porta do nosso Call Center todos os dias. Foram discutidos fluxos, critérios de encaminhamento e, principalmente, como garantir que cada usuário se sinta amparado pela legislação e pelo acolhimento da nossa equipe.Conduzindo a ação, Priscila Sousa Costa Lima, líder do Serviço Social, reforçou que a informação correta é, por si só, uma forma de cuidado:"Este momento de integração é essencial para humanizarmos ainda mais o nosso serviço. Quando o Call Center e o Serviço Social caminham juntos, criamos uma rede de proteção ao paciente. Nossa missão é garantir que cada pessoa que nos procura saia com suas dúvidas esclarecidas e seus direitos assegurados, sentindo-se acolhido desde o primeiro contato telefônico”, disse Priscila.Somando-se a essa visão de unidade, a gerente administrativa do AME Votuporanga, Marilza Cardi, destacou o valor estratégico e humano da ação: "Investir na qualificação e no diálogo entre nossos setores é o que nos permite oferecer um atendimento resolutivo e verdadeiramente acolhedor. Quando nossa equipe administrativa e de apoio está bem orientada e integrada, o maior beneficiado é o paciente, que encontra no AME não apenas um serviço de saúde, mas um porto seguro de informação e respeito."A iniciativa reforça que a comunicação efetiva e a integração setorial são os pilares para um cuidado mais humano e ágil. Ao fortalecer quem está na linha de frente, o Ambulatório Médico de Especialidades de Votuporanga reafirma seu compromisso de cuidar com excelência e sensibilidade em todas as etapas da jornada do paciente.