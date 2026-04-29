Estado mantém monitoramento de ocorrências suspeitas e afirma que situação permanece controlada

publicado em 08/05/2026

Estado mantém monitoramento de ocorrências suspeitas e afirma que situação permanece controlada (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) confirmou a ocorrência de dois casos de hantavírus no estado. As confirmações envolvem moradores dos municípios de Pérola d'Oeste, na região Sudoeste, e de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Além disso, outras 11 notificações seguem em investigação, enquanto 21 suspeitas já foram descartadas pelas autoridades de saúde.Em Pérola d'Oeste, o caso confirmado é de um homem de 34 anos, com diagnóstico registrado no mês de abril. Já em Ponta Grossa, a confirmação ocorreu em fevereiro e envolve uma mulher de 28 anos.De acordo com a Sesa, a situação da doença permanece sob controle no Paraná. A pasta informou ainda que os casos suspeitos continuam sendo acompanhados de forma contínua pela rede pública de saúde do estado.Conforme a secretaria estadual, os registros confirmados são relacionados à cepa silvestre do hantavírus, cuja transmissão ocorre por meio de animais silvestres. O Paraná não possui registro da circulação do vírus Andes, variante que pode ser transmitida entre pessoas, como nos casos mencionados pela OMS.