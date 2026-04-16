Ação da Secretaria da Saúde terá visitas casa a casa, eliminação de criadouros e reforço das orientações à população

publicado em 07/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

O bairro Jardim Marin receberá, neste sábado (9/5), das 7h às 13h, mais uma etapa do mutirão coordenado pela Secretaria da Saúde nas áreas de abrangência do Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”. A ação integra o cronograma permanente de enfrentamento à dengue no município.Durante a mobilização, agentes de saúde percorrerão os imóveis com visitas domiciliares, orientando moradores sobre medidas preventivas e eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O planejamento prevê a continuidade das ações em outros bairros que apresentam maior adensamento de casos.A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A orientação é que os moradores recebam as equipes e sigam as recomendações repassadas durante as visitas.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou o papel da população e a necessidade de atenção permanente. “O trabalho das equipes é fundamental, mas o resultado depende da colaboração diária dos moradores. O combate à dengue precisa fazer parte da rotina durante todo o ano. A eliminação de água parada é uma tarefa simples, que exige cuidado contínuo e faz toda a diferença para proteger a cidade”, afirmou.Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (7/5), o município contabiliza 279 casos confirmados da doença e outros 248 em investigação. O Boletim Epidemiológico pode ser acompanhado em tempo real pelo site da Prefeitura e pelo aplicativo Conecta Votuporanga.A orientação é realizar vistoria semanal no quintal e nas áreas internas da casa, eliminando qualquer objeto que possa acumular água, como garrafas, latas, pneus, pratos de plantas e lonas. Calhas e ralos devem permanecer limpos e desobstruídos, e as caixas-d’água precisam estar sempre vedadas.Bandejas de geladeira e de ar-condicionado devem ser esvaziadas e higienizadas com frequência. Ralos pouco utilizados podem receber água com detergente ou sabão em pó para evitar a proliferação de larvas, e vasos sanitários pouco usados devem permanecer fechados.Bebedouros de animais exigem lavagem constante com água, bucha e sabão, garantindo a troca frequente da água e evitando possíveis focos do mosquito.