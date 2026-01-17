Quente
Serginho da Farmácia foi tranquilo em meio ao caos (Foto: Câmara Municipal)
A primeira sessão do ano foi quente! As suspeitas de que haveria uma manifestação foram concretizadas e teve mesmo, tudo por conta do assunto do momento na cidade: o valor da conta de água.
Quietos
Chamou atenção o fato dos manifestantes permanecerem quietinhos desde antes da sessão começar até a primeira vereadora falar. Então, quando a primeira parlamentar usou a tribuna, pronto, a gritaria começou. Até o cartaz com alguns dizeres permaneceu “escondido” até a primeira fala.
Não pode
Vale lembrar que enquanto um vereador está falando, não são permitidas manifestações. Mas ninguém ligou para esse detalhe. Quando a Débora Romani iniciou suas falas, claro, sobre o preço da tarifa de água, o berreiro comeu solto. Não dava para entender mais nada.
