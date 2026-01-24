A segunda
O vereador O Wartão “comemorou” seu aniversário na tribuna (Foto: Da assessoria)
O Plenário Doutor Octávio Viscardi, na Câmara Municipal de Votuporanga, recebeu a segunda sessão ordinária do ano. Como já esperado, alguns manifestantes estiveram na reunião para fazerem reivindicações.
Tumulto
Mais uma vez, assim como no primeiro encontro do ano, os manifestantes interromperam as falas dos vereadores, o que causou incômodo. Alguns deles, reclamaram da forma como alguns manifestantes estavam agindo.
Repetindo
Como já dito aqui, não é permitido falar no momento em que os vereadores usam a tribuna no tempo regimental. Mesmo assim o povo desrespeitou, mas dessa vez a maioria dos legisladores conseguiu concluir a fala, diferentemente da semana passada quando Débora Romani “pediu para sair”.
