Anote aí

publicado em 29/01/2026

Vadão Gomes agora está sendo disputado para ser candidato suplente ao Senado. Duas “feras” da política querem o seu “passe” (Foto: Assembleia Legislativa)

Nas rodas políticas a avaliação é de que a Saev acertou ao rever as contas de água com preços considerados “abusivos”. O erro da autarquia foi apenas na demora na tomada de decisão. A expectativa daqueles que estranharam o valor emitido no talão é de que agora seja corrigido. É o que todos esperam.Por outro lado, a Saev procura esclarecer o consumidor. Em mensagens divulgadas pela imprensa e com chamativos de destaque no jornal a autarquia informa: “Fique tranquilo! E orienta: “caso seja confirmado alguma irregularidade, o valor será descontado na próxima fatura”, para quem já pagou a conta. Por outro lado, quem ainda não pagou, a Saev recomenda: “aguarde uma nova conta, com os valores corrigidos”.Com as medidas que estão sendo tomadas, a expectativa é de que tudo se acerte e possa serenar os ânimos dos mais exaltados. De fato, foram constatados exageros e que agora estão sendo revistos em favor dos consumidores.