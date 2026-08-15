Anote Aí

publicado em 01/09/2026

A segunda-feira foi de dança das cadeiras na Prefeitura. Adauto Mariola, como previsto, foi convidado a limpar a gaveta e pegar o boné, deixando a direção do Votuprev. Já Marcelo Marin Zeitune, que vinha sendo “fritado” na Secretaria de Trânsito, também desocupou o espaço por livre e espontânea “pressão” de todos os lados. Assim, na mexida no primeiro escalão do governo, teve gente que dançou mesmo.A bem da verdade, a voz que vem do gabinete, ou a demissão formulada, tem, aparentemente, o sabor do bom senso e a conversa de que foi “um pedido” atendido, uma vontade de deixar o cargo. Mas todo mundo sabe que não é bem assim. Os envolvidos no processo são personalidades com histórico de prestação de serviços à Prefeitura e não seria nessa hora que colocariam a “boca no trombone” para tornar público o real motivo de suas saídas.Como já foi dito aqui, Adauto Mariola, depois de reconstruir um projeto fantástico no Votuprev, com alta soma em caixa, e viver os seus melhores dias no serviço público, deixou claro para o seu entorno que jamais gostaria de sair de lá. Não há um cenário tão atraente que possa convencer Adauto a deixar o Votuprev neste momento para assumir o tal consórcio.