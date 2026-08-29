Tempo deve ficar menois quente e abafado

publicado em 01/09/2026

As chuvas que devem ocorrer durante o dia Foto: A Cidade

Da redaçãoOs votuporanguenses têm sofrido nos últimos dias com um aumento forte das temperaturas na cidade. Entre a última sexta-feira, 28, e esta segunda (31), a máxima transitou entre os 35° e 37°.As temperaturas durante a noite também têm incomodado, com a mínima chegando a apenas 20° nesses dias e o calor se mostrando presente até por volta das 22h, com temperaturas elevadas entre 28° e 30°.Além da temperatura elevada durante o meio do dia, a baixa umidade também tem se mostrado um grande problema. O tempo seco exige atenção redobrada com a saúde das vias respiratórias. Em pessoas que já apresentam rinite, sinusite ou outras doenças respiratórias, os sintomas podem se agravar. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo alerta que os baixos índices de umidade favorecem o agravamento de problemas respiratórios. Além disso, a condição pode dificultar a dispersão de poluentes e contribuir para o aumento da concentração de partículas suspensas no ar.A novidade, porém, vem nesta terça-feira (1º), com a temperatura caindo exponencialmente após as prováveis chuvas que devem ocorrer durante o dia, principalmente na parte da tarde. Com isso, a máxima não deve passar dos 29°, com a mínima caindo para entre 14° e 16° durante a madrugada de hoje para amanhã.Durante a tarde também devem ocorrer ventos com forças moderadas e velocidades de até 48 km/h.