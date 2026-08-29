Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em -46 postos de trabalho criados

publicado em 01/09/2026

Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em -46 postos de trabalho criados Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de julho e Votuporanga ficou com saldo negativo na geração de empregos com carteira assinada.Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em -46 postos de trabalho criados. São 1.253 admissões contra 1.299 desligamentos. O setor da indústria admitiu 423 trabalhadores e demitiu 417, portanto um saldo de seis postos de trabalho.A construção civil demitiu 47 pessoas e admitiu 68, resultando, resultando em 21 vagas. Por sua vez, o comércio registrou -68 vagas, porque contratou 365 trabalhadores e demitiu 433.O setor de serviços ficou no azul (cinco vagas). São 393 contratações e 388 demissões. No ramo da agropecuária, quatro pessoas foram contratadas, e 14 dispensadas, resultando -10 postos de trabalho.O Caged é um sistema que coleta e divulga informações sobre o mercado de trabalho formal. Ele monitora os registros de admissões e desligamentos de trabalhadores em empregos formais, ou seja, aqueles que possuem carteira assinada (regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).O saldo de empregos criados em um determinado período é calculado subtraindo-se o número de desligamentos do número de admissões no mesmo período. O saldo positivo indica que foram criados mais empregos formais do que perdidos, sinalizando crescimento no mercado de trabalho.