As informações foram divulgadas pelo IBGE na última sexta-feira

publicado em 01/09/2026

Cardoso e Nhandeara foram as cidades que perderam habitantes Foto: Reprodução

Da redaçãoDuas cidades da região de Votuporanga perderam habitantes entre 2025 e 2026. As informações foram divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na última sexta-feira (28) como parte do relatório anual de estimativa de população.As cidades que perderam habitantes foram Cardoso e Nhandeara. A diferença entre o ano passado e esse ano foi de 14 e 27 pessoas, respectivamente. Apesar de parecer preocupante, essas perdas representam uma variação menor que 1% da população das cidades, que têm 11.462 e 9.888.Percentualmente, as duas cidades mais estáveis foram Américo de Campos e Sebastianópolis do Sul, com crescimentos de apenas cinco e três pessoas, ou menos de 0,1% de suas populações de 5.981 e 3.191, respectivamente. Já a que mais cresceu nesse aspecto foi Parisi, que adicionou 26 pessoas à cidade e chegou a 3.056, crescendo 0,8%.Em números absolutos, a cidade que mais cresceu foi Votuporanga, com um aumento de 367 pessoas entre os dois anos, seguida de Fernandópolis com 198 e Santa Fé do Sul com 170. Se levar em consideração todo o noroeste paulista, São José do Rio Preto apresentou a maior variação, com exatas 2.300 pessoas a mais morando na cidade.A divulgação das estimativas populacionais atende ao à Lei nº 8443, de 16 de julho de 1992. O levantamento considera os dados apurados até 1º de julho de 2026 e serve de base oficial para o cálculo de repasses federais importantes aos cofres públicos, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).