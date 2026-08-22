Caminhonete ficou irreconhecível após acidente Foto: A Cidade
Da redação
Um grave acidente fechou parte do trânsito na rodovia Péricles Belini, entre Votuporanga e Cardoso, na manhã desta terça-feira (1°). Uma caminhonete capotou e acabou parando apenas após bater em uma árvore. Estava chovendo no local no momento do acidente.
De acordo com informações colhidas pela reportagem, a caminhonete modelo Mitsubishi L200 preta era dirigida por um homem de aproximadamente 43 anos, que seguia sentido Cardoso. Ele teria tentado realizar uma ultrapassagem no local, porém, devido a um desnível na pista, acabou perdendo o controle do veículo.
Ele então capotou várias vezes e somente parou quando bateu em uma árvore. O Samu e o Resgate dos bombeiros foram acionados para os primeiros socorros e encontraram a vítima com vida, mas ensanguentada e com dores e possíveis fraturas internas. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.
O local ficou com trânsito lento com a ação da Polícia Militar de isolamento do acidente.