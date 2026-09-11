Anote Aí

publicado em 29/09/2026

Marcello Stringari, um dos principais coordenadores da campanha de Danilo Campetti, mostra-se otimista à espera dos resultados das urnas (Foto: Divulgação)

Os comentários políticos de segunda-feira foram a respeito de um possível arranca-rabo envolvendo dois vereadores: Marcão Braz e Ricardo Bozo. Pior: o “pau comeu” em um encontro político que reunia apoiadores de candidatos a deputado. Os parlamentares teriam protagonizado a briga, que, segundo consta, teve como pivô a futura disputa pela presidência da Câmara Municipal, cuja eleição acontece em dezembro.Tudo o que chegou à coluna é que o encontro ocorreu em um bar, no último sábado. A conversa estava boa e todos aclamavam os candidatos a deputado presentes. Mas, em dado momento, houve um bate-boca entre os vereadores, e os candidatos saíram do local para não se comprometer. Quem ficou disse que foi uma “baixaria legislativa”. Em busca de votos, os candidatos presentes não tomaram partido na briga.Quem passou ontem para um cafezinho aqui na redação de A Cidade foi Danilo Campetti, candidato a deputado estadual pelo Republicanos. O homem demonstra otimismo diante da possibilidade de ser um dos mais votados na região. Alicerçado em uma campanha bem estruturada, Danilo tem trabalho reconhecido na cidade e conhece as reivindicações de Votuporanga. Diz que tem bons motivos para ser o representante da cidade junto ao governo.