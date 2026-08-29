Anote Aí

publicado em 11/09/2026

Ministro Alexandre de Moraes; a crise no STF está embaralhando a disputa presidencial. Os candidatos escondem suas propostas de trabalho. (Foto: STF)

O momento tenso no STF poderá interferir na campanha eleitoral deste ano. Nas rodas políticas, onde o assunto predomina, a conversa é de que a crise no Supremo muda a tônica dos pronunciamentos políticos, que deveriam estar focados nas necessidades econômicas e de segurança do Brasil. Infelizmente, o STF está atropelando o verdadeiro sentido daquilo que o eleitorado esperava ouvir de seus candidatos.E, pelo andar da carruagem, a conversa é que o clima tenso no STF não terminará tão cedo. Embora diversos segmentos da sociedade tenham se manifestado, cobrando uma decisão urgente para a moralização da instituição, a tendência é de que nada seja resolvido tão logo quanto era o desejo geral. A eleição deverá transcorrer em meio a esse impasse dentro da Corte.Enquanto a grande imprensa vai cedendo espaço para as polêmicas do STF e para a corrida tumultuada dos presidenciáveis, por aqui predomina a eleição para deputados. Como, nesta eleição, não há nenhum candidato à reeleição com domicílio eleitoral em Votuporanga, cresce a expectativa pela disputa dos votos por candidatos da região que querem absorver a votação que um dia já foi do deputado Carlão, para estadual, e de Dado, para federal.