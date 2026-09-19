Delegação do município participou da Final Estadual do Paresp 2026, em São Paulo, com quatro atletas nas provas de arremesso de peso e lançamentos de disco e dardo

publicado em 29/09/2026

Atletas de Votuporanga conquistam nove medalhas nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga conquistou nove medalhas na Final Estadual dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) 2026, realizada nos dias 24 e 25 de setembro, na Pista de Atletismo Ícaro de Melo, no Ibirapuera, em São Paulo. Promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio das secretarias estaduais responsáveis pelas áreas de esporte e dos direitos da pessoa com deficiência, o Paresp reúne atletas de diferentes cidades paulistas em competições voltadas ao esporte paralímpico.O município foi representado por quatro atletas na modalidade de atletismo paralímpico, disputando as provas de arremesso de peso, lançamentos de disco e dardo.Entre as mulheres, Rafaela Gonzalez, da classe F56, conquistou a medalha de ouro no lançamento de disco, a prata no lançamento de dardo e ficou em quarto lugar no arremesso de peso. Vera Lúcia, da classe F57, garantiu o bronze no arremesso de peso e terminou em quinto lugar tanto no lançamento de dardo quanto no lançamento de disco.Na categoria masculina, Deniclaudio Farias, da classe F54, conquistou o ouro no lançamento de disco e duas medalhas de prata, no arremesso de peso e no lançamento de dardo. Felipe Carvalho, da classe F56, também subiu ao pódio em três provas, com ouro no arremesso de peso e prata nos lançamentos de disco e dardo.Ao todo, a delegação votuporanguense conquistou três medalhas de ouro, cinco de prata e uma de bronze. Os quatro atletas participaram das três provas. As classificações F54, F56 e F57 indicam a classe funcional de cada atleta, definida de acordo com as características de sua deficiência e os impactos para a prática esportiva.A Final Estadual do Paresp reuniu representantes de 49 municípios. Na classificação geral, Votuporanga terminou na 20ª colocação entre as equipes femininas e na 30ª posição entre as equipes masculinas.Para o secretário de Esportes e Lazer, os resultados refletem não apenas o desempenho dos atletas, mas também o trabalho conjunto e o apoio que possibilitam a participação em competições de alto nível. "Quero parabenizar nossos atletas por toda dedicação, empenho e pelas conquistas alcançadas no Paresp. Cada medalha representa muito do trabalho que eles desenvolvem ao longo do ano. Também agradeço ao prefeito Jorge Seba e aos professores Roberto Fernandes e Cacau Maranho, pelo apoio e por acreditarem no esporte paralímpico. Nosso agradecimento se estende à Unifev, à Instituição Lucy Montoro e a todas as demais parcerias, que são fundamentais para oferecer as condições necessárias para que nossos atletas possam treinar, competir e representar Votuporanga", afirmou.