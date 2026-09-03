Anote Aí

publicado em 15/09/2026

O futebol e o rodeio. São duas pendências no calendário de eventos de Votuporanga que carecem de decisões urgentes para entrar na agenda do ano que vem. O futebol está em baixa porque os donos do clube cansaram de colocar dinheiro do próprio bolso. Nem Roberto Beleza nem Helton Borges mostram-se tão motivados como antes para tocar o time. O rodeio também preocupaO fato de não haver o lançamento oficial da festa nem a divulgação da agenda de shows levou a população a questionar o futuro do Rodeio Internacional. Surgiram até comentários de que o grupo Tércio Miranda estaria propenso a abrir mão do evento. Fala-se até em outros organizadores interessados em realizar a festa. Contudo, até agora, não há nada de oficialÉ sabido que houve empresários de fora interessados em “comprar” o CAV. Segundo consta, nenhum deles formalizou qualquer proposta oficialmente. O que houve foram apenas algumas sondagens. “O time está à venda, sim”, mas quem se interessar deverá apresentar a proposta por escrito, garantiu um dos diretores