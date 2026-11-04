Anote Aí

publicado em 17/11/2026

Felipe Garcia é um homem de negócios que aposta nos investidores de Votuporanga. Ele abriu, no sábado, a FG Imobiliária, na praça São Bento, e tem filial também em Cardoso. (Foto: A Cidade)

O Shopping Votuporanga pode sofrer um atraso na data prevista para a sua inauguração. O projeto programado pelos investidores prevê a entrega do centro de compras para o dia 8 de agosto de 2027. As obras avançam, mas, dentro do grupo de investidores, já se admite que a inauguração poderá ficar para o final do próximo ano. Isso é considerado normal em vista do tamanho da obra.A inauguração do shopping também não depende só da conclusão da obra. Apesar das notícias de que o empreendimento tem boas perspectivas de mercado, é bom lembrar que carece também da adesão do comércio e das grandes redes de magazines que têm lojas de porte que são atrativas para o consumidor. Para esses gestores, o momento econômico do país também pode pesar na hora de decidir sobre a expansão dos seus negócios.Só os dias de 2027 poderão ditar o futuro imediato do Shopping Votuporanga. Tudo o que foi programado para a retomada da construção e o acabamento do prédio vem sendo cumprido. Todavia, a reação do mercado poderá ser determinante para a inauguração no próximo ano. E convenhamos: o momento econômico do país não é dos mais estimulantes para os investidores no comércio.