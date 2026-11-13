Zagueiro Amorim está de volta à Votuporanguense

publicado em 18/11/2026

Zagueiro Amorim está de volta à Votuporanguense (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem está de volta ao Clube Atlético Votuporanguense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027 é o zagueiro Amorim, que tem passagem de sucesso pelo time e é bastante querido pela torcida.O jogador, que tem vínculo com o CAV e contrato vigente até dezembro de 2028, estava no CSA, equipe de Maceió, em Alagoas, e era alvo de propostas, porém acertou o seu retorno à Pantera Alvinegra, que deve anunciar o atleta em breve.Amorim é um dos jogadores queridos pela torcida da Alvinegra e teve boas passagens pelo clube, nas quais construiu uma relação com os torcedores. O zagueiro integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024 e vice-campeão da Copa Paulista no mesmo ano, desempenho que consolidou sua boa relação com a torcida. Natural de Araras, Carlos Eduardo Silva Amorim tem 24 anos, 1,90 metro de altura e é destro.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.