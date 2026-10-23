Anote Aí

publicado em 04/11/2026

Em oração. Flávio Bolsonaro apareceu pela primeira vez, depois da fuga do Brasil, em um culto evangélico na Flórida (EUA). Ele estava no Celeiro Casa de Oração, ao lado da mulher, Fernanda, do irmão, Eduardo Bolsonaro, e da cunhada, Heloisa. O perfil do Celeiro divulgou fotos e vídeos da presença do senador no culto (Foto: Reprodução/Instagram/celeiroflorida)

As chuvas de Finados mais uma vez comprovaram a necessidade de uma reforma urgente no Velório Municipal. É deprimente ver funcionários com panos e rodos pedindo licença às pessoas que estão velando seus entes queridos para retirar a água das chuvas das salas de celebração. O problema já vem sendo observado há tempos.O vereador Osmair Ferrari já questionou a Prefeitura tempos atrás, levantando o problema do Velório Municipal. Todavia, pelo menos até agora, nenhuma providência foi tomada. Há muito o local carece de uma ampla reforma e de uma ampliação mais adequada. Também faltam vagas de estacionamento nas imediações. Por que não abrir espaço na praça?O Velório Municipal é um local público que recebe constantemente visitantes das mais diferentes regiões. Até por isso, a imagem da administração pública da cidade se revela nos detalhes. Conviver com goteiras no local compromete a boa imagem daquela cidade “bonita e risonha” que a gente canta no Hino da Cidade. Fica o alerta.