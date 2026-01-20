Artigo de Withney Emanuella Andrade da Costa

publicado em 27/01/2026

A transformação digital deixou de ser uma tendência para se tornar uma condição básica de competitividade para micro e pequenas empresas. Em um cenário em que o comportamento do consumidor está cada vez mais conectado, informado e exigente, a ausência no ambiente digital representa não apenas perda de visibilidade, mas também perda de oportunidades de negócio. Nesse contexto, o marketing digital assume papel estratégico ao fortalecer marcas, organizar a comunicação e ampliar mercados, inclusive para empresas tradicionais. No Programa Brasil Mais Produtivo, que envolve a atuação de um Agente Local de Inovação (ALI), essa temática se consolida como um dos principais pilares de desenvolvimento empresarial.Na prática dos atendimentos, observa-se que muitas empresas ainda utilizam o digital de forma intuitiva e desorganizada, sem rotina de postagens, padrão visual ou estratégia definida. Essa fragilidade compromete a percepção de valor do negócio e dificulta a geração de confiança junto ao público. Um exemplo é a empresa Decor Ferro, de Votuporanga, que produz móveis artesanais de alta qualidade, mas não conseguia comunicar seus diferenciais ao mercado. A ausência de constância e de posicionamento digital limitava o alcance da marca e impactava diretamente seus resultados.Ao longo de quatro meses de acompanhamento pelo ALI, foram implementadas ações simples e estratégicas de marketing digital, como a criação de uma rotina de postagens, a padronização visual e o foco na divulgação do processo artesanal de produção. Essas ações possibilitaram uma comunicação mais clara e alinhada ao propósito da empresa, valorizando o trabalho manual e fortalecendo a identidade da marca no ambiente digital.Os resultados mostram a importância do marketing digital como ferramenta de crescimento. A Decor Ferro ampliou seu alcance, conquistou vendas e superou barreiras geográficas que antes limitavam seu mercado. Esse avanço possibilitou a continuidade do desenvolvimento da empresa em outro programa do Sebrae-SP, o Sebraetec, com foco em mídias digitais, demonstrando evolução e maturidade na gestão da comunicação.Cabe destacar que o interesse e o engajamento da empresária foram determinantes para os resultados alcançados. A participação ativa reforça que o sucesso no ambiente digital depende não apenas de ferramentas, mas de mentalidade, aprendizado contínuo e abertura para mudanças. Para o ALI, essa experiência representa também crescimento profissional, ao acompanhar de forma prática a transformação real de um negócio por meio do digital.O marketing digital, quando orientado de maneira estratégica e alinhada ao contexto atual, gera resultados concretos para pequenas empresas. O programa exerce papel fundamental ao organizar processos, estimular a inovação e preparar empresários para os desafios do mercado contemporâneo, demonstrando que constância, estratégia e envolvimento são essenciais para um crescimento sustentável no ambiente digital. Para entrar mais informações contate o Sebrae Votuporanga (17) 3405-9460.