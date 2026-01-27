Acesso à Pista Solidária fortalece ações sociais durante o Carnaval, com troca de alimentos de forma voluntária

publicado em 27/01/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Oba Festival, inicia nesta terça-feira (27) a Troca Solidária do Carnaval 2026, uma ação que une cultura, entretenimento e solidariedade, além de promover um impacto significativo na economia local.Por meio da iniciativa, de forma voluntária, é possível trocar alimentos não perecíveis por acesso ao evento, ampliando a participação popular e fortalecendo ações sociais, com os itens arrecadados destinados a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade.Com foco na inclusão e na responsabilidade social, a Pista Solidária público ao Mundo Oba a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba. A ação amplia o acesso ao evento e contribui com famílias em situação de vulnerabilidade.O credenciamento será realizado com entrada pela avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura, ponto oficial de arrecadação, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. O acesso será feito por meio de cadastramento com reconhecimento facial, garantindo mais segurança, organização e agilidade na entrada do público.Para garantir o acesso à Pista Solidária, será aceita a doação de um quilo de alimento não perecível por dia de evento, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha, leite em pó, fubá, achocolatado ou enlatados. Os convites são limitados, intransferíveis e válidos exclusivamente para a data correspondente.No caso de menores, crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão acessar o espaço acompanhados por responsável legal maior de 18 anos, enquanto jovens de 16 e 17 anos poderão entrar acompanhados por responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.O Carnaval de Votuporanga, consolidado como um dos maiores eventos da região, vai muito além da festa. Sua realização impulsiona diversos setores da economia, com reflexos diretos na rede hoteleira, que já se prepara para receber visitantes de várias cidades e estados, com expectativa de alta taxa de ocupação durante o período carnavalesco.Além da hotelaria, o evento movimenta bares, restaurantes, lanchonetes e serviços de alimentação, que se organizam para atender o aumento da demanda. O comércio local também sente os efeitos positivos, especialmente lojas de fantasias, adereços carnavalescos, acessórios, roupas, calçados, maquiagem e artigos temáticos, além de prestadores de serviços como transporte, estética, eventos e produção cultural.