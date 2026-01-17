Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 24/01/2026

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Nas últimas semanas, começamos nossa jornada de abertura do ano de 2026 com os passos “Sonhar, planejar e soltar” e “Dar valor ao que temos”. Hoje, seguimos para o terceiro ponto: fazer a gestão das coisas. Seja bem-vindo ao nosso encontro.Fazer gestão é um princípio básico, mas poderoso. É cuidar, usar e fazer prosperar o que nos foi dado. E a vida nos dá tanto: nossos recursos, talentos, tempo e até as pessoas à nossa volta. A pergunta que fica é: como estamos cuidando disso tudo?Pense na parábola dos talentos (Mateus 25:14-30). Um senhor confiou a três servos diferentes quantidades de talentos, pedindo que os administrassem durante sua ausência. Dois deles cuidaram bem, multiplicando o que tinham, enquanto o terceiro simplesmente escondeu seu talento, com medo de perdê-lo. Quando o senhor retornou, premiou os dois primeiros e repreendeu o último, dizendo: “A quem muito foi dado, muito será cobrado” (Lucas 12:48).Essa parábola nos ensina que tudo o que recebemos é um presente que deve ser valorizado e usado para crescer, multiplicar e gerar frutos. Essa é sua missão aqui: viver da melhor forma possível! Fazer a vida progredir e prosperar.Entenda que não existe “sorte”. Existe, sim, uma regra de ouro: honrar a vida que lhe foi dada, no hoje, no aqui e agora. Tudo é “colheita”. Tudo é um presente. Você é um presente nesta vida e deve estar presente!Do seu pai e da sua mãe, você recebeu a vida, e ela deve ser vivida, não apenas sobrevivida.Aliás, no livro mais lido do mundo, em Jeremias 29:11, encontramos essa promessa divina para todos nós: “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.”Também Aristóteles, filósofo grego e um dos maiores pensadores da humanidade, em sua obra Ética a Nicômaco, nos apresenta o conceito de eudaimonia, que pode ser traduzido como “felicidade” ou “florescimento humano”. Para Aristóteles, a felicidade é alcançada vivendo de acordo com a virtude, realizando o máximo do potencial humano e contribuindo para o bem comum. Ele dizia: “A felicidade é o sentido e o propósito da vida.”Estamos aqui com um único propósito: sair da ignorância e alcançar a sabedoria. O que é ignorância? Não saber quem somos e não compreender nossa capacidade de realização. O que é sabedoria? Entender, de forma plena, quem somos e o que podemos realizar.Entender que você veio aqui para ser você, único e incrível! Que sua única missão aqui é ser feliz, ser você mesmo.Agora, traga isso para o dia a dia: você comprou um curso? Invista seu tempo, termine-o e coloque o aprendizado em prática. Comprou uma xícara de porcelana fina ou uma xícara de plástico? Não importa a qualidade ou o preço, importa se está fazendo uso dela! Recebeu um talento ou uma habilidade? Multiplique-o. Use-o para servir ao mundo e fazer diferença.Gestão não é sobre economia ou controle rígido, mas sobre cuidado. É usar o que temos da melhor forma, com intenção e excelência.A palavra “gestar” nos conecta a um processo de cuidado e desenvolvimento. Assim como uma mãe gesta seu filho, cuidando para que ele cresça saudável e forte, nós também somos chamados a gestar tudo o que nos foi confiado: nosso espírito, nossa mente, nosso corpo, nossos sonhos, relacionamentos e recursos. Nossa vida!Cuidar tem a ver com dois pontos muito importantes: desapego e inovação. Lembre-se: se você está cuidando bem, vai mudar de fase, ou seja, vai desapegar e trazer inovação.Um dos maiores segredos da vida é a simplicidade bem feita. Não adianta acumular conhecimento, cursos, objetos ou oportunidades se você não colocar nada em prática. A gestão eficaz começa com a ação, com o uso consciente do que já temos.“Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas” (1 Pedro 4:10).E como nosso foco é progredir, vamos juntos? Nesta semana, reflita: você está cuidando do que já tem? Como pode usar melhor seus recursos, tempo e talentos? O que pode fazer hoje para começar a colocar isso em prática?Estou decidida a prosperar em 2026. E você, vem comigo?Vamos juntos? Porque juntos somos +