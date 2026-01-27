Fundação Educacional de Fernandópolis passará a se chamar Unifef – Centro Universitário, denominação semelhante à da Unifev

publicado em 27/01/2026

Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) alcança um marco histórico (Foto: FEF)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO anúncio do novo nome da Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) tem chamado a atenção de moradores de Votuporanga nos últimos dias. A instituição passará a se chamar Unifef – Centro Universitário, uma denominação parecida à da Unifev, Centro Universitário de Votuporanga.A mudança foi divulgada também nas redes sociais por meio de uma postagem do partido Progressistas, que destacou a participação política no processo de reconhecimento da instituição como centro universitário. Na publicação, o partido afirma: “Depois de muito trabalho em equipe, união de forças e dedicação, com forte articulação do nosso parlamentar, a FEF agora é Unifef – Centro Universitário. Em Brasília, o deputado Fausto Pinato intermediou, junto ao ministro da Educação, Camilo Santana, e ao Governo Federal, essa grande conquista para Fernandópolis e região, que passa a contar com mais cursos disponíveis”.A Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) alcança um marco histórico ao obter o reconhecimento como Centro Universitário, consolidando décadas de atuação voltadas à excelência no ensino superior. A conquista representa a evolução acadêmica da instituição e o fortalecimento de sua missão educacional, oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação.O credenciamento, oficializado nesta segunda-feira (26) pela Portaria MEC nº 47, publicada no Diário Oficial da União, é resultado de um intenso trabalho de articulação institucional. O processo contou com o apoio estratégico do deputado federal Fausto Pinato, que intermediou o diálogo junto ao Ministério da Educação para consolidar essa conquista histórica para Fernandópolis e região.O novo status é resultado de investimentos em infraestrutura, qualificação do corpo docente, projetos pedagógicos e ampliação das ações de pesquisa, extensão e compromisso com a comunidade. O avanço ganha ainda mais relevância ao coincidir com a proximidade do jubileu de ouro da FEF, que completa 50 anos de atuação em 2026, marcada por uma trajetória pública e comprometida com o desenvolvimento regional.Com o reconhecimento, a instituição passa a contar com maior autonomia acadêmica, permitindo mais agilidade na criação de novos cursos e projetos educacionais alinhados às demandas da sociedade e do mercado de trabalho. A partir dessa nova fase, passa a se apresentar como UNIFEF – Centro Universitário de Fernandópolis, identidade que reflete a maturidade acadêmica alcançada.Para o presidente da FEF, Ocimar Antônio de Castro, o reconhecimento simboliza o resultado de um trabalho coletivo e responsável, que reafirma o compromisso da instituição com a educação de qualidade e o futuro da região.Já o deputado federal Fausto Pinato destaca que a transformação da FEF em Centro Universitário vai impulsionar ainda mais Fernandópolis e região. "A transformação da FEF em Centro Universitário fortalece o ensino superior no interior paulista, amplia oportunidades para os estudantes e contribui significativamente para o desenvolvimento regional."